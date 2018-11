Fünf Diebe stehlen Parfüm für fast 1500 Euro

Bei Diebstahl von Parfüm im Wert von knapp 1500 Euro wurden fünf Personen in verschiedenen Geschäften der Innenstadt am Dienstag erwischt.

Fünf Personen wurden am Dienstag in unterschiedlichen Geschäften nach dem Diebstahl von Parfüm gestellt, meldet die Polizei. Der Wert der Beute beträgt fast 1500 Euro.

In einer Parfümerie wurden zwei Frauen (22 und 25 Jahre alt) beobachtet, als sie neun Parfümverpackungen in ihren Handtaschen verstauten und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen. Als sie von Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen wurden, versuchte eine der Frauen zu fliehen. Polizeibeamte glaubten den Frauen nicht, dass sie das Parfüm zum Eigenbedarf entwenden wollten. Vielmehr besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls, so die Polizei.

In einem Warenhaus schlugen Diebe gleich zweimal zu. Ein 27-Jähriger und seine Begleitung (33) nahmen Parfüm im Wert von rund 227 Euro an sich.

Etwa zweieinhalb Stunden später kam der nächste zahlungsunwillige Kunde in das Warenhaus. Er verstaute Parfüm in seinen Jackentaschen, entfernte in einer Umkleidekabine die Sicherungsetiketten und setzte sich zudem eine Mütze aus den Auslagen auf den Kopf, um anschließend das Haus zu verlassen. Ein Mitarbeiter hatte den 38-Jährigen jedoch beobachtet und stellte ihn zur Rede. Das Motiv in den zwei letzten Fällen war nach Angaben der Beschuldigten die Finanzierung ihrer Drogenabhängigkeit.