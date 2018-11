Halloween-Streich ruft Polizei auf den Plan - und wird teuer

Verletzungen im Gesicht wie auf diesem Symbolbild hatte sich auch ein Mann geschminkt, der sich im Westlichen Ringgebiet betrunken in einen Wertstoffcontainer gelegt und eine Frau erschreckt hatte.

Braunschweig. Ein deutlich alkoholisierter Mann mit geschminkten Verletzungen hatte sich in einen Wertstoffcontainer gelegt und eine Frau erschreckt.

Ein Platzverweis sowie laut Polizei „eine schaurig teure Rechnung“ für den Polizeieinsatz sind für einen alkoholisierten Scherzbold die Folgen eines gar nicht witzigen Halloween-Streichs.

Am Morgen des 31. Oktober hatte eine Frau im Westlichen Ringgebiet eine vermeintlich leblose Person in einem Wertstoffcontainer gefunden. Da die Person offenbar auch Verletzungen im Gesicht aufwies, verständigte die Frau die Polizei. Umgehend fuhren daraufhin Polizeikräfte zum Einsatzort und fanden in dem Wertstoffcontainer tatsächlich eine männliche Person vor, die sich jedoch auf Ansprache als quicklebendig herausstellte und die Einsatzkräfte mit den Worten begrüßte: „Bin ich nicht witzig?“

Der deutlich alkoholisierte Mann gab weiter an, dass es sich um einen Halloweenstreich gehandelt hätte und er zufällig vorbeikommende Passanten habe erschrecken wollen. Die festgestellten augenscheinlichen Verletzungen hatte sich der Mann selbst geschminkt. Die Frau hatte auf den Schreck hin einen Schock erlitten. Eine ärztliche Versorgung war zum Glück aber nicht erforderlich.