Die zwei Jugendlichen wurden am Dienstagabend erwischt.

Graffitisprayer in der Weststadt auf frischer Tat gefasst

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend eine Straßenbahnhaltestelle in der Weststadt mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, waren eine Streife gerade auf dem Weg zur Endhaltestelle Weserstraße, als den Beamten zwei Jugendliche mit Rucksäcken und Kapuzenjacken entgegenkamen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden (14 und 15 Jahre alt) um die Verursacher des Graffitis handelte. Die Beamten fanden in ihren Rücksäcken mehrere Spraydosen, Eddings und Handschuhe. Auf Nachfrage räumten die Jugendlichen ein, für die Farbschmierereien verantwortlich zu sein.

Sie wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihre Eltern sie abholen konnten. Die Spraydosen sowie die Stifte hat die Polizei sichergestellt. Die beiden Jungs erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.