Trickdiebe überlisten drei Senioren

Gleich dreimal schlugen Trickdiebe am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet zu und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das berichtet die Polizei am Montag.

Eine 90-Jährige wurde Freitagmittag, als sie gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator vom Einkaufen heimkam, im Treppenhaus in der Neue Knochenhauerstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Hilfsbereit trug diese den Einkauf in ihre Wohnung.

Dort bat sie zunächst um einen Stift und Zettel, entfaltete dann eine Tischdecke und nahm der Rentnerin so den Blick auf den Flur, wo sich eine zweite Person eingeschlichen haben dürfte. Diese entwendete verschiedene Wertsachen.

Die Frau wird von der Seniorin als Mitte 40, 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit mittelblonder Kurzhaarfrisur und dunkler Jacke beschrieben.

Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Transporter

Gegen 14 Uhr half ein Mann einer 86-Jährigen, die auch vom Einkaufen heimkehrte, ihren Rollator ins Treppenhaus in der Beckenwerkerstraße zu bringen. Nachdem der etwa 50-Jährige weg war, stellte die Seniorin den Verlust ihrer Geldbörse fest.

Der mögliche Dieb soll etwa 1,60 Meter groß sein und dunkelblonde, gescheitelte Haare haben. Er trug eine graue Jacke.

Am Sonntagabend zeigte eine 79-Jährige nach Polizeiangaben an, dass aus dem Wohnhaus Am Hasselteich Schmuckkassetten fehlten. Möglicherweise, heißt es weiter hatte der altersbedingt demente Ehemann, als er allein zu Hause war, fremde Personen ins Haus gelassen. Am Donnerstag seien in dem Bereich in Gliesmarode verdächtige Männer mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen, die Dachrinnenreinigung anboten. Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst der Polizei erbeten unter

(0531) 476-2516

.