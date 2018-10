Fußgängerin entdeckt verletzten, blutenden Radfahrer

Braunschweig. Der 45-Jährige gibt gegenüber der Polizei an, er habe in einer Kneipe einen Streit schlichten wollten und sei dann selbst angegriffen worden.

Als eine 29-Jährige am Sonntagmorgen in den Innenstadt einen Radfahrer sah, der im Gesicht blutige Verletzungen und ein geschwollenes Auge hatte, alarmierte sie den Rettungsdienst. Die ebenfalls gerufenen Polizeibeamten erfuhren von dem Verletzten (45), dass es einige Stunden zuvor eine Auseinandersetzung in einer Kneipe gegeben hatte, bei der es zu Schlägen und Tritten gekommen sein sollte. Er habe nur einen Streit schlichten wollen und sei dann selbst angegriffen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.