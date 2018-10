Nach Todesschuss im Westlichen Ringgebiet: Leiche wird obduziert

In der Gablerstraße im westlichen Braunschweiger Ringgebiet ist am Sonntag ein Mann von der Polizei erschossen worden.

Braunschweig. Am frühen Sonntagmorgen ist ein 39-Jähriger im Westlichen Ringgebiet von der Polizei erschossen worden. Am Montag soll seine Leiche in die Obduktion.

Nach dem Tod eines 39 Jahre alten Mannes bei einem Polizeieinsatz im Westlichen Ringgebiet in Braunschweig wollen die Ermittler schnell Klarheit über die Todesumstände. „Die Obduktion des Leichnams soll noch heute Vormittag stattfinden“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag Gabelsbergerstraße erschossen worden.

Er war nach Polizeiangaben mit einer Schusswaffe in der Hand aus einem Haus gelaufen. Die Beamten forderten den Mann auf, die Waffe beiseite zu legen - das tat er aber nicht. Als er weiter auf die Polizisten zuging, schossen diese. Trotz sofort geleisteter Erster Hilfe der Beamten sowie eines Notarztes starb der 39-Jährige noch am Einsatzort.

Die Polizei war eigentlich zu einem anderen Einsatz in den Stadtbezirk gefahren, weil eine Anwohnerin die Beamten gerufen hatte. Zwei unbekannte Personen hatten sich demnach in einem Mehrfamilienhaus unberechtigt aufgehalten und herumgegrölt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, flüchteten die zwei Unbekannten aus dem Gebäude. Der 39-Jährige hatte nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag nichts mit den beiden Flüchtenden zu tun. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.