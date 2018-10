Tanzen bis in den Morgen – das Partyvolk nimmt Abschied

Mehr als 3000 Besucher kamen am Samstag zur 34. und voraussichtlich letzten Ausgabe der Fiestaphobia-Partyreihe in das Schlosscarree.

Das war noch noch einmal wie in den 2000er-Jahren, als es zwischen 2001 und 2009 insgesamt 33 Fiestaphobia-Partys an ungewöhnlichen Orten in der Stadt gab. Zum 15-jährigen Bestehen der Veranstaltungsagentur Blome & Pillardy ließen es sich der geschäftsführende Gesellschafter Kai Blome und sein Team nicht nehmen, neun Jahre nach der bislang letzten Party dieser Kult-Reihe noch einmal zu einer 34., „letzten“ (Zitat Blome) Fiestaphobia-Party zu laden, diesmal im Schlosscarree, im Herzen der Innenstadt.

„Mein Team wollte unbedingt nochmal eine Fiestaphobia erleben – und organisieren“, berichtete Blome, das Gros seiner Mitarbeiter kannte die Partys und auch den Aufwand, an einem solchen Ort eine Veranstaltung für tausende Gäste aus dem Boden zu stampfen, nur aus Erzählungen.

Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Weil die Schlosscarree-Passage mit Eingängen vom Steinweg, vom Bohlweg und vom Ritterbrunnen ein neues Konzept erhalten soll, wie der Besitzer Volksbank BraWo schon 2015 angekündigt hatte, gibt es im Erdgeschoss seit einiger Zeit noch mehr Leerstände als gleich zur Eröffnung 2008. Während sich die oberen Geschosse als Ärztezentrum etabliert haben, sind unten nur wenige Läden belebt, was auch für die Besucherfrequenz in der Passage zutrifft.

Doch bei der Fiestaphobia am Samstagabend war das ganz anders. Tausende bevölkerten die Feier-Location auf Zeit, sie tanzten auf drei Flächen oder unterhielten sich auf den Gängen und in mehreren Lounges. Der Leerstand machte so einiges an Themen-Theken und Sitzgelegenheiten möglich, was sonst auf Gängen hätte platziert werden müssen und die Zahl der Besucher eingeschränkt hätte.

Erstmals wurden Karten im Vorverkauf angeboten. So war die Fiestaphobia Nummer 34 eigentlich schon ausverkauft, bis im Schlosscarree an der Ecke Ritterbrunnen/Steinweg eine Zusatzfläche mit einbezogen wurde. Dadurch ergab sich ein erweitertes Kontingent, das an der Abendkasse reißend Absatz fand. Später wurden neue Besucher eingelassen, als andere heimgingen.

So feierten insgesamt 3055 zahlende Gäste – darunter viele frühere Besucher und auch Helfer der Fiestaphobia-Partys. Maik (43), Thekenkraft der ersten Stunde, erinnerte sich noch gut an die Anfrage der beiden Erfinder Kai Blome und Robert Pillardy, ob er ihnen bei der Premiere 2001 im Raffteichbad beim Getränkeausschank helfen könnte. „Wir können vielleicht nichts zahlen, wenn wenige Leute kommen“, erinnerte sich Maik. Aber es kamen viele, „wir mussten Bier nachordern“, verriet Maik, es gab für die Helfer schließlich Honorar und eine extra Party als Dankeschön.

Wie früher war der Altersmix der Besucher auch diesmal enorm. Viele Partygäste von einst waren auch diesmal da, kurz vor Mitternacht kamen auch immer mehr Jüngere dazu, die vor allem die Tanzflächen bevölkerten. War das nun wirklich die letzte Fiestaphobia? Erfinder Kai Blome ist sich sicher: „Ja!“

Man darf gespannt sein ...