Mein perfektes Wochenende: Ein Mann, drei Bier

Hans-Dietrich Haacke, pensionierter Hauptschullehrer, bietet in Braunschweig Bierführungen an.

Nach anderthalb Stunden Stadtführung durch Braunschweig sitzt Hans-Dietrich Haacke vor seiner Gruppe auf einem Bistrostuhl, den Rücken gerade an die Rückenlehne gelehnt, mit breiter Brust, die Beine fest auf dem Boden aufgestellt. Jetzt kommt der persönlichere Teil der Führung. Der 67-Jährige erzählt, wie er zu seinem Hobby gekommen ist. Schließlich fragt er, ob jemand der 13 Teilnehmer seinen früheren Beruf erraten könne? Überraschenderweise ist erst der dritte Vorschlag ein Treffer.

Haacke war 42 Jahre lang Lehrer an einer Hauptschule. Später sagt er: „Wenn man das überlebt hat, ohne einen Schaden davonzutragen...“ Er beendet den Satz nicht. Aber klar ist wohl: Dann kann man ohne Probleme eine größere Gruppe durch eine Stadt und mehrere Kneipen führen. „Man muss Teilnehmer durch Blickkontakt leiten, manchmal auch disziplinieren. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt Haacke. Kein Hobby also für jedermann, aber eine Freizeitbeschäftigung für Lehrer?

„Take a seat“, sagt Haacke und alle setzen sich. In der letzten der insgesamt drei Gaststuben probiert der Kegelverein Wolters-Bier. Die Teilnehmer kommen zum Großteil aus Paderborn, das Braunschweiger Bier kennen sie nicht. Von Haacke erfahren sie etwas über das Logo des Hofbrauhauses, das auf den Gläsern prangt. Zuvor haben sie Brinkhoffs, Dortmunder Bier, getrunken. In einem anderen Gasthaus gab es die Mumme. Die malzige und klebrige Flüssigkeit ist alkoholfrei, aber die Teilnehmer bekommen sie natürlich in Bier eingeschenkt – wie Sirup. Haacke erzählt einiges zur Geschichte der Braunschweiger Mumme, etwa, dass das Bier früher als Kräftigungsgetränk für werdende Mütter eingesetzt wurde.

Haacke weiß viele Anekdoten rund um das goldene Gebräu zu berichten. Dass die Discounter Aldi und Lidl die Überschussproduktion der Brauereien vor Ort verkaufen zum Beispiel, oder dass, wer in Bremen ein Ahlenfelder bestellt, heute noch immer ein Bier und Korn bekommt – weil der in den 1970er berühmt-berüchtigte Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder vor einer Partie gerne ein Bier und Malteser pichelte. Einige Männer der Gruppe erinnern sich an den Schiri.

In der ersten Bar erzählt Haacke, dass Biertrinken gesund sei. „Das glaube ich nicht“, ruft ein karohemdiger Mann und klatscht sich mit der flachen Hand auf seinen ansehnlichen Bierbauch. „Manche Ärzte sagen, Bier ist Medizin, also eine bestimmte Art von Ärzten“, sagt Haacke. Es komme wohl auch auf die Menge an und auf das, was man vorher esse. Eiweißhaltiges, empfiehlt Haacke, das neutralisiere den Alkohol.

Es ist seine zweite Bierführung an diesem Samstag, im Jahr kommt er auf 50 bis 60. Er selbst trinkt bei den Führungen überwiegend alkoholfreies Bier. Zu den Führungen ist der studierte Sport- und Geschichtslehrer durch seine Frau gekommen. Die hat vor 26 Jahren eine Anzeige in dieser Zeitung gelesen: „Stadtführer gesucht“. „Sie hat gesagt: Das wäre doch etwas für dich“, erzählt Haacke. Erst war er nicht angetan, aber seine Frau überzeugte ihn: „Du kannst es doch anders machen als andere“, soll sie gesagt haben. So war dann recht schnell die Idee der Bierführungen geboren. Haacke macht diese am liebsten, andere Führungen bietet er jedoch auch an. Am besten kommt er mit großen Gruppen zurecht. „Drei, vier Personen, das ist mir zu privat, das ist wie Mund-zu-Mund-Beatmung“, sagt der ehemalige Lehrer.

In großen Gruppen erkennt er seine Pappenheimer. Die Schlüsselfigur der Gruppe zum Beispiel. „Hat man die, hat man die ganze Gruppe. Es nützt dir nichts, wenn du den Außenseiter kriegst. Wie in der Schule eben“, erklärt Haacke.

Jeder übernehme in einer Gruppe eine bestimmte Rolle mit einer Funktion. So gebe es in fast jeder Gruppe auch einen, der opponiere, ihn herausfordern wolle. Es laufe auch nicht mit jeder Gruppe gleich gut, die Chemie sei unterschiedlich. „Manche mögen mich auch einfach nicht. Das muss man aber wegstecken und darf nicht beleidigt sein. Das ist einfach Geschmackssache“, sagt er.

Während die Gruppe von Kneipe zu Kneipe tourt, passiert sie allerhand Braunschweiger Geschichte: Die Kleine Burg Nummer Elf, den Ringerbrunnen, die Bruchstraße. Für Haacke ist es das x-te Mal. Trotzdem macht es dem 66-Jährigen Spaß. „Jede Führung ist wie eine Wundertüte. Du weißt nie, was für eine Gruppe du triffst.“

Mit dieser Gruppe läuft es sehr gut, die Stimmung ist locker. Haacke findet: „Die sind eine Zwei.“