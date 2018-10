Großübung nach angenommenem Chemieunfall in Braunschweig

Braunschweig. Fast 400 Einsatzkräfte sind in Ölper im Einsatz. Das Szenario: In einem Firmenkeller ist ein Behälter mit Schwefelwasserstoff geborsten.

Im Keller eines Gebäudes der Stadtentwässerung Braunschweig (SE/BS) am Biberweg in Ölper ist ein Behälter geborsten. Schwefelwasserstoff tritt aus. Mindestens 15 Menschen werden kontaminiert und verletzt. Mit diesem angenommenen Szenario beginnt am Samstagmorgen eine Großübung von Feuerwehr und Rettungsdienst.

An der Übung sind fast 400 Einsatzkräfte aus Rettungsdienst, Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr beteiligt. Sie dauert voraussichtlich bis Samstagnachmittag, 16 Uhr. „Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr“, hatte der Pressesprecher der Feuerwehr bereits am Freitagnachmittag erklärt. Brandschutz und Rettungsdienst sind während der Übung gesichert – sowohl die Hauptwache als auch die Südwache sind mit Zügen der Freiwilligen Feuerwehren besetzt.

Nach der Alarmierung starten zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die den Gefahrgutzug bilden, sowie die Ortsfeuerwehr Innenstadt – gemeinsam bilden die Wehren den Dekontaminationszug – zum Einsatzort in Ölper. Auch der sogenannte ABC-Zug wird alarmiert und trifft wenig später am Biberweg ein. Es wird der „Alarmfall MANV 25“ (Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen) angenommen. Deshalb werden sämtliche Braunschweiger Rettungsdiensteinheiten hinzugezogen.

Die Verletzten werden von den Rettungskräften aus dem Keller, in dem der Behälter mit Schwefelwasserstoff geborsten war, gerettet. Außerdem versorgen sie die Personen, die bereits draußen auf Hilfe warten.

Alle Betroffenen werden am Einsatzort in Zelten, die eigens dafür aufgebaut wurden, dekontaminiert – das heißt, sie werden entkleidet und abgeduscht, bevor sie in das im Rahmen der Großübung installierte Behelfskrankenhaus in Ölper gebracht werden. Zusätzlich ist eine zweite Dekontaminationsstelle errichtet worden für die Personen, die nicht verletzt wurden, aber am Unfallort waren, sowie für die Einsatzkräfte.

Der Bericht wird aktualisiert.

Chemieunfall - Feuerwehr probt den Ernstfall Chemieunfall - Feuerwehr probt den Ernstfall Die 375 Einsatzkräfte aus Feuerwehr und Rettungsdienst haben am 27. Oktober in Braunschweig das Verhalten bei einem Chemieunfall trainiert. Foto: Jörg Koglin Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

