Großübung: Samstag wird ein Chemieunfall simuliert

Eine Großübung von Feuerwehr und Rettungsdienst findet an diesem Sonnabend statt. Das teilte die Feuerwehr am Freitagnachmittag mit. Bei der Übung wird ein Chemieunfall simuliert, bei der fiktiv ein gefährlicher chemischer Stoff in die Umgebung gelangt ist. Der Übungsort befindet sich ortsnah zur Hauptfeuerwache auf einem Firmengelände, heißt es in der Pressemitteilung. Zuschauer haben dort keinen Zutritt.

Schwerpunkt der Übung wird die Dekontamination einer größeren Anzahl von verletzten Personen sein. An der Übung sind etwa 375 Einsatzkräfte aus Rettungsdienst, Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr beteiligt. Der Übungszeitraum wird von 9 bis etwa 16 Uhr sein.

Die Bevölkerung wird laut der Pressemitteilung an diesem Samstag eine größere Anzahl von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen wahrnehmen. Ebenso werden Einsatzkräfte mit spezieller Chemikalienschutzkleidung sowie Messtrupps sichtbar sein. Aus diesem Grund informierte die Feuerwehr vorab mit der klaren Botschaft: „Es handelt sich um eine Übung. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.“

Im Rahmen der Übung wird auch die Warn-App „NINA“ getestet. Die Braunschweiger Bürger erhalten zum Übungsbeginn eine Warninformation auf ihr Smartphone. Voraussetzung ist natürlich die Installation der Warn-App. Es handelt sich um eine kostenlose App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).