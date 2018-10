Zwei Schüler beim Diebstahl erwischt

Braunschweig. In einem Elektronikmarkt steckten sie den Controller einer Spielkonsole in ihren Rucksack. Bereits im September entwendeten sie Elektronikartikel.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv ertappte am Donnerstagmittag zwei Kinder beim Diebstahl. Der 46-Jährige hatte die Schüler in einem Elektronikfachgeschäft im Schloss beobachtet, als sie den Controller einer Spielkonsole aus der Verpackung nahmen und in ihren Rucksack steckten. Beim Verlassen des Geschäftes sprach der Detektiv die beiden Jungen gemeinsam mit einem 43-jährigen Kollegen an und bat sie ins Büro. Gegenüber der gerufenen Polizei gaben die beiden 12 und 13 Jahre alten Kinder den Diebstahl zu. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die beiden jungen Verdächtigen auch für einen Diebstahl in einem anderen Elektronikfachmarkt verantwortlich waren. Ende September waren sie laut Polizei dort in Begleitung eines dritten Jungen beim Diebstahl von Bluetooth-Boxen und Kopfhörern beobachtet worden, konnten aber den Markt noch vor der Kontrolle verlassen. Auch diesen Diebstahl gaben die beiden zu. Die Kinder wurden den jeweiligen Elternhäusern zugeführt. Hier gaben sie die Boxen und die Kopfhörer der Tat von September heraus. Der Gesamtwert des Diebesgutes aus beiden Taten betrug mehr als 360 Euro.