Betrüger rufen vergeblich bei drei älteren Frauen an

Betrüger versuchten in Telefonaten mit drei älteren Frauen an Bargeld zu gelangen, berichtet die Polizei. Nachmittags wurden demnach eine 76-, eine 85- und eine 90-jährige Frau von angeblichen Verwandten angerufen. Diese gaben vor, für den Kauf einer Eigentumswohnung bzw. für eine geheime Überraschung Geld zu benötigen. Sie baten die Seniorinnen um die Herausgabe sechsstelliger Bargeldbeträge. In einem Fall stutzte die Frau über den ungewöhnlichen Akzent ihrer „Nichte“ sowie die unterdrückte Rufnummer, so dass sie diesen Umstand kritisch hinterfragte. Die Konfrontation mit diesen Feststellungen führte schließlich zum Abbruch des Telefonats. Eine weitere Rentnerin wurde nach anfänglichem Geplauder zunächst allgemein um Geld gebeten. Doch auch sie wurde wegen dieser Nachfrage und wegen der veränderten Stimme misstrauisch, so dass sie den Anrufer um seinen vollständigen Namen fragte. Daraufhin beendete er das Telefonat. Im dritten Fall bat der vorgetäuschte „Enkel“, gemeinsam die Bank aufzusuchen und 15 000 Euro für eine Überraschung abzuheben. Glücklicherweise bekam die Frau am selben Tag Besuch von ihren Söhnen, mit denen sie über das ungewöhnliche Telefonat sprach. Das Treffen mit dem Betrüger kam daraufhin nicht zustande.

