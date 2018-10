Scheibenklirren verrät Einbrecher

Ein Einbrecher, der in den Küchenbereich der Awo am Peterskamp eingestiegen war, konnte von der Polizei nicht gestellt werden. Allerdings wurde offenbar auch nichts entwendet.

Scheibenklirren weckte am Mittwoch gegen 18 Uhr die Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin auf dem Gelände der Awo am Peterskamp. Die 36-Jährige sah laut Polizei, wie ein junger Mann in einen Gebäudetrakt im Küchenbereich durch ein Fenster einstieg und alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Funkstreifen umstellten kurz darauf den Tatort und durchsuchten das Gebäude, fanden den Eindringling aber nicht mehr. Der Verdächtige soll unter 20 Jahre alt und sehr schlank sein. Er trug eine rote, glänzende Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Mütze und führte einen Rucksack mit. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise an die Polizei unter

(0531)476-25 16

