Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Braunschweig. Die 55-Jährige war mit ihrem Elektrorad auf der Salzdahlumer Straße unterwegs. In Höhe Schefflerstraße wurde sie von einem Autofahrer übersehen.

Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Elektrofahrrades wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Salzdahlumer Straße schwer verletzt. Die Frau war in Richtung Berliner Platz unterwegs. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Wagen aus der Schefflerstraße auf die Salzdahlumer Straße biegen wollte, übersah die Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.