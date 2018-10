Unruhiger Mittwochnachmittag für die Feuerwehr Braunschweig

Die Feuerwehr hatte am Mittwochnachmittag alle Hände voll zu tun. Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr waren bereits in Einsätzen im Stadtgebiet involviert, als in der Leitstelle weitere Notrufe eingingen: Der Rest des Löschzuges der Hauptwache rückte zusammen mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Wasserschaden aus, wie der Einsatzleiter mitteilt. Kurz darauf wurde noch eine unklare Rauchentwicklung in der Borsigstraße gemeldet. Die Leitstelle alarmierte den restlichen Löschzug der Feuerwache Süd und das Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache. Wie sich herausstellte, drang aus dem Riss eines Schornsteins in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses Qualm. Die Ursache? Es brannte in einer angrenzenden Wohnung.

Die Einsatzkräfte öffneten die verschlossene Wohnungstür sofort gewaltsam mit einem hydraulischen Spreizer. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem Rohr in die Brandwohnung. Das Feuer hatte bereits auf die Zwischendecke übergegriffen – die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindern. Ein weiterer Trupp unter schwerem Atemschutz öffnete die Zwischendecke und löschte weitere Glutnester ab. Verletzt wurde niemand – es befanden sich keine Menschen in der Wohnung.

Um während der Einsätze die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr zu besetzen, wurde ein Fachzug der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Eines dieser Löschfahrzeuge wurde dann auch noch zur Unterstützung der Einsatzkräfte in der Borsigstraße eingesetzt.