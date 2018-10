Braunschweig. Eine Baufirma hatte bei Tiefbauarbeiten in der Schützenstraße ein Stromkabel beschädigt. Laut BS Energy war der Strom nach elf Minuten wieder da.

Stromausfall in der Braunschweiger Innenstadt behoben

Genau zur Mittagszeit gab es am Dienstag zu einem Stromausfall in Teilen der Braunschweiger Innenstadt. Der Grund: Eine Baufirma hatte um 12.46 Uhr bei Tiefbauarbeiten in der Schützenstraße ein Stromkabel beschädigt. Mitarbeiter von BS Netz griffen schnell ein – wie der Energieversorger BS Energy mitteilt, waren elf Minuten später alle Anlieger wieder mit Strom versorgt.