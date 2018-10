Ladendiebinnen greifen in fünf Geschäften zu

Zwei junge Frauen wurden am Montagnachmittag nach diversen Ladendiebstählen aufgegriffen, berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter hatte die zwei 18- und 19 Jahre alten Frauen in einer Parfümerie beobachtet, als die Jüngere Ware in ihre Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Schnell stellte sich heraus, dass sie zuvor auch in anderen Läden Kosmetika und Bekleidung entwendet hatte. Die Polizei nahm die Frauen mit zur Wache, stellte das Diebesgut sicher und erstellte fünf Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern noch an.

