Wirte übers Ohr gehauen – Polizei fasst dreiste Trickdiebe

„Kleiner Dolmetscherdienst – Dreiste Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft eines griechischen Gastwirts schamlos aus“. So suchte die Polizei im Ruhrgebiet nach zwei Männern, die auch in der Region Braunschweig zugeschlagen hatten und bei einem griechischen Gaststättenbetreiber mehrere tausend Euro erbeuteten. Sie konnten festgenommen werden.

Die Beschuldigten gingen in zahlreichen Fällen im Bundesgebiet mit folgender Masche vor: Einer der Kriminellen erscheint in der Gaststätte des Opfers, stellt sich als Grieche mit Namen „Niko“ vor. Er sei Zahnarzt in Schweden und erkundigt sich, ob der Gaststättenbetreiber sich zu einem kleinen Dolmetscherdienst bereit erkläre.

Er, Niko, spreche nur griechisch, sein israelischer Geschäftspartner hingegen nicht, wohl aber deutsch. Der Gaststättenbesitzer gibt der Bitte nach, und nach einem kurzen Telefonat trifft nun auch der Geschäftspartner in der Gaststätte ein.

Mit dem Geschädigten als Dolmetscher unterhalten sich die Täter über ein angebliches Verkaufsgeschäft von medizinischem Zubehör. Scheinbar werden sie sich einig, woraufhin „Niko“ hohe Eurobanknoten zum Bezahlen vorlegt.

Der sich als Israeli ausgebende zweite Täter gibt vor, die Banknoten auf Echtheit prüfen zu wollen. Es gelingt den Tätern, das Opfer dazu zu bewegen, eigene Banknoten zu besorgen und den Tätern zum Vergleich auf Echtheit zu zeigen ...

Hierfür begibt man sich in die Wohnung des Geschädigten. Dort prüft der „Israeli“ das Geld intensiv und steckt es dann (scheinbar) in eine Geldtasche, die man dem späteren Opfer in die Hand drückt. Unter der Vorgabe, man wolle jetzt die Ware holen und gleich wieder zurückkommen, verlassen die Täter die Örtlichkeit.

Erst nachdem die beiden vermeintlichen Geschäftspartner nicht zurückkommen, stellt der Gastwirt fest, dass die Täter sein Geld an sich genommen haben – und stattdessen wertlose Papiere in die Geldtasche gesteckt haben.

Der Bochumer Polizei gelang es jetzt, die beiden Täter auf der A 46 bei Hagen-Hohenlimburg festzunehmen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 69-jährigen Bulgaren, der als „Israeli“ aufgetreten ist, sowie um einem 53-jährigen Mazedonier, der sich als „griechischer Zahnarzt“ ausgab. Beute: jeweils mehrere tausend Euro.