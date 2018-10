Mehrere Autos demoliert – Polizei sucht Zeugen

Geparkte Autos waren Ziel von Sachbeschädigungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ein 33-Jähriger meldete Samstagvormittag Schäden an seinem Fahrzeug, ordnungsgemäß geparkt in der Reichenbergstraße. Scheibenwischer abgebrochen, Motorhaube zerkratzt. Vier weitere beschädigte Fahrzeuge wurden festgestellt, Türen und Dächer eingedellt und zerkratzt. Gesamtschaden: mehr als 1400 Euro. Bislang fehlt von dem oder den Tätern jede Spur. Hinweise: Polizeikommissariat Mitte, Tel. 0531/476-3115.

