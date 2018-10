Betrunken gegen die Straßenlaterne gefahren

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende wurden allein in der Nacht auf Sonntag fünf Männer angetroffen, die unter Alkohol fuhren. Vier müssen mit Anzeigen rechnen. Ein 43-Jähriger fuhr dabei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne am Kalenwall. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest, ein Test ergab den Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Bereits am Samstagmittag wurde auch ein 42-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, der einen Wert von 2,3 Promille pustete.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder