Autodiebe in Rüningen: zwei Auto entwendet

Als die 34-jährige Besitzerin des Wagens vom Mühlenweg ihren Wagen am frühen Donnerstagmorgen benutzen wollte, stellte sie fest, dass unbekannte Diebe ihn über Nacht entwendet hatten. Ebenso erging es einem Mann (34) aus der Straße Am Westerberge. Er stellte wenige Stunden später den Diebstahl seines Autos fest. Die Täter konnten unerkannt mit den Fahrzeugen entkommen.