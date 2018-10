Angebranntes Essen – Großeinsatz der Braunschweiger Feuerwehr aus

Braunschweig. Die Einsatzkräfte sind zunächst davon ausgegangen, dass Menschenleben in Gefahr sind. Am Ort des Geschehens angekommen gab es Entwarnung.

Mit einem großen Aufgebot rückte die Braunschweiger Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Kreuzstraße aus. Die Einsatzkräfte gingen zunächst davon aus, dass bei einem Brand Menschenleben in Gefahr sind. Am Ort des Geschehens angekommen, gab es Entwarnung: Angebranntes Essen hatte dafür gesorgt, dass Qualm aus der Wohnung drang. Das berichtet die Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp kontrollierte und lüftete die verqualmte Wohnung. Menschen wurden nicht verletzt.