Polizeieinsatz in Timmerlah: Mann bedroht seine Familie

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Timmerlah einen 60-Jährigen in Gewahrsam. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, hatte der Mann seine Frau und eine seiner Töchter (28) bedroht. Das Ehepaar lebe in Trennung. Da es hieß, dass der Mann über eine scharfe Schusswaffe verfüge, sei das Spezialeinsatzkommando ausgerückt. Am Haus hätten die Beamten tatsächlich eine Schusswaffe gefunden. Die Ermittlungen dauern Weinmeister zufolge noch an.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder