Jugendliche bedroht 15-Jährigen in der Weststadt mit Waffe

Ein 15-Jähriger ist am Montagabend von einer 17-Jährigen mit einer Waffe bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, gab es in der Weststadt gegen 22.45 Uhr Streit in einer Gruppe Jugendlicher. Zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren hatten die Wohnung des 15-Jährigen nach einem Treffen verlassen. Nach kurzer Zeit kam das ältere Mädchen zurück, und es kam am Eingangstor des Grundstückes in der Kocherstraße zu einem Streitgespräch zwischen ihr und dem Jungen, berichten die Beamten. Hierbei zeigte die Jugendliche zur Abschreckung eine Schusswaffe, heißt es im Polizeibericht weiter. Anschließend sei die 15-Jährige zunächst geflüchtet. Nach kurzer Fahndung seien die beiden Mädchen sowie zwei Begleiter im Alter von 17 Jahren kontrolliert worden. Die Druckluftpistole sei in unmittelbarer Nähe des Kontrollortes gefunden worden. „Die Verdächtige gab das Geschehen in einer ersten Befragung zu“, meldet die Polizei. Bei den weiteren Ermittlungen seien bei dem 15-Jährigen Reste von Marihuana gefunden und beschlagnahmt worden.

