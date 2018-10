Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen für den schweren Verkehrsunfall am Rebenring. Hat der Autofahrer eine rote Ampel übersehen?

Unfall am Rebenring: 5-Jährige weiterhin „im kritischen Zustand“

Die Polizei Braunschweig sucht weiterhin nach Hinweisen dazu, wie sich Samstagnachmittag der schwere Unfall auf der Kreuzung Rebenring/Hans-Sommer-Straße ereignet hat. Dabei wurde ein fünfjähriges Mädchen sehr schwer verletzt. Die Fünfjährige befinde sich weiterhin, so Polizeisprecher Joachim Grande, „in einem kritischen Zustand“.

Den jetzigen Ermittlungsstand beschreibt Grande so: „Ein 80-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.45 Uhr die Hans-Sommer-Straße und wollte weiter geradeaus in Richtung Rebenring/Naturhistorisches Museum.“ Gleichzeitig wollte das fünfjährige Mädchen auf dem Fußgänger-Überweg den Rebenring in Richtung Innenstadt überqueren. „Das Mädchen war mit seiner Mutter unterwegs, lief aber allein über den Überweg.“ Dabei erfasste der PKW die Fünfjährige.

Laut Grande hätten Zeugen ausgesagt: „Das Mädchen soll grün gehabt haben.“ In diesem Fall hätte die Ampel des Autofahrers rot zeigen müssen. „Wir suchen Autofahrer, die hinter dem Unfall-Fahrer auf der Hans-Sommer-Straße fuhren oder standen, um klären zu können, ob die Ampel tatsächlich rot gezeigt hat?“

Am Wochenende, so Grande weiter, habe es bereits erste Ermittlungsergebnisse gegeben: „Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt und auf technische Mängel untersucht. Es ließen sich keine Mängel finden.“ Ein technisches Problem am Fahrzeug sei als Unfallgrund auszuschließen.

Auch der 80-jährige Fahrer sei untersucht worden: „Es sind keine Einschränkungen beim Fahrer festgestellt worden.“ Der Autofahrer stammt aus Braunschweig.

Denkbar wäre, so Grande: Die tief stehende Sonne hat den Fahrer geblendet. Er konnte darum nicht sehen, dass er eine rote Ampel überfuhr und erkannte auch 60 Meter weiter das Mädchen auf dem Überweg nicht. „In der vergangenen Woche hat es einige Unfälle dieser Art gegeben.“ Allerdings, so der Pressesprecher: „Die ermittelnden Kollegen schließen im Augenblick aus, dass der Fahrer geblendet wurde.“