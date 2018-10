Mann beißt, tritt und bespuckt Polizeibeamte

Polizeibeamte wurden auf dm Oktoberfest in Braunschweig von einem rabiaten Mann angegriffen.

Braunschweig. Weil er sich nicht kontrollieren lassen wollte, ist am Samstagabend ein Mann auf dem Oktoberfest in Braunschweig ausgerastet.

Zoff auf dem Oktoberfest: Gegen die Feststellung seiner Personalien wehrte sich ein Besucher des Festes am Samstagabend, kurz vor 19 Uhr, so heftig, dass Polizeibeamte und eine Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma verletzt wurden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 40-Jährige zuvor ein Kindertrampolin eines Schaustellers beschädigt haben.

Als die Beamten nach seinem Namen fragten, flüchtete der Mann über einen Biertisch, konnte aber schnell festgehalten werden. Durch Tritte verletzte er eine Polizistin und eine Frau des Sicherheitsdienstes, der er auch ins Gesicht gespuckt haben soll. Als der Beschuldigte zum Streifenwagen gebracht wurde, biss er einem weiteren Beamten in den Oberarm, der dadurch ein großes Hämatom erlitt.

Ein Richter ordnete eine Blutprobe beim Beschuldigen und die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an. Ein Strafverfahren wegen Widerstandes wurde eingeleitet.