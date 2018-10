Taxi-Fahrgast zerschlägt Scheibe

Wegen Streitigkeiten in seinem Taxi stoppte der Fahrer seinen Wagen in der Nacht zum Sonntag auf der Celler Heerstraße in Höhe Wiesental und rief die Polizei. Ein 23-jähriger Fahrgast hatte laut Mitteilung der Polizei den Mietwagen verlassen und so gegen die hintere Seitenscheibe geschlagen, dass...