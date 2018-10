Rollerfahrer nach Sturz gestorben

Braunschweig. Bei einem Sturz auf dem Leonhardplatz hat sich ein 47-Jähriger in der vergangenen Woche so schwer verletzt, dass er jetzt gestorben ist.

Ein 47-jähriger Motorrollerfahrer ist am Samstagmorgen in einem Braunschweiger Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Der Mann war am vergangenen Dienstag, 2. Oktober, gegen 16.15 Uhr auf dem Leonhardplatz mit seinem Zweirad auf regennasser Fahrbahn bei einem Bremsmanöver vor einer roten Ampel gestürzt. Andere Personen waren nicht beteiligt. Er erlag nun seinen dabei erlittenen Verletzungen und ist damit der dritte Verkehrstote in diesem Jahr im Stadtgebiet.