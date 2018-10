Merfort bleibt Vize-Bundesvorsitzender der Jungen Union

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel haben die rund 400 Delegierten den Braunschweiger Claas Merfort mit 80,5 Prozent als stellvertretenden Bundesvorsitzender wiedergewählt. Er hat damit das zweitbeste Ergebnis der insgesamt vier Stellvertreter erhalten. Die Junge Union, Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, hat rund 110 000 Mitglieder.

Merfort (34) ist bereits seit 2016 Vize-Vorsitzender der Jungen Union. Außerdem ist er seit Frühjahr dieses Jahres stellvertretender Vorsitzender des CDU-Kreisverbands, und sitzt bereits seit mehreren Jahren im Rat der Stadt Braunschweig. Beruflich ist er Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in Wolfsburg.

In der Jungen Union ist Merfort auf Bundesebene für das Thema Digitalisierung verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Jungen Union Braunschweig. „Gerade bei der Digitalisierung sind die Aufgaben riesig“, wird Merfort zitiert. „Deutschland insgesamt, aber auch gerade Braunschweig fällt zum Beispiel im Bereich der Glasfaseranbindung hinter dem Durchschnitt zurück. In Braunschweig ist in Bestandsgebieten nur die Weststadt großflächig mit Glasfaser versorgt. Hier muss die Stadt dringend besser werden.“

Auf Bundesebene gehe um Themen wie die faire Besteuerung von Digitalunternehmen. „Sie zahlen derzeit in Europa aufgrund ihrer besonderer Geschäftsform und Beschaffenheit deutlich weniger Steuern als konventionelle Unternehmen. Hier muss die Bundesregierung in der EU die Initiative ergreifen“, so Merfort.

Zur Bundespolitik sagt er, dass die Debatte rund um den Verfassungsschutzpräsidenten das politische Bild überlagert habe. „Hier gab es viel zu wenig Raum für Sacharbeit. Das muss aufhören. Die Menschen erwarten hier zurecht konzentriertes Arbeiten. Wir müssen liefern.“