Kind bei Unfall am Rebenring in Braunschweig schwer verletzt

Bei einem Unfall am Rebenring ist am frühen Samstagabend ein Kind schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es um 17.49 Uhr an der Hans-Sommer-Straße Ecke Rebenring einen Verkehrsunfall. Dabei wurde das Kind von einem PKW angefahren. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch, ob sich weitere Menschen verletzten ist noch nicht bekannt.