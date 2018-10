Polizei Braunschweig stellt Dieb unter einem Tisch

Einem Zeugen waren in der Nacht zu Dienstag laut Polizeibericht auf dem Madamenweg in Braunschweig Personen aufgefallen, die einen VW-Bus abstellten und im Kleingartenverein verschwanden. Eine Zivilstreife entdeckte dort einen 50-Jährigen auf einer Parzelle und konnte ihn nach einem Fluchtversuch „unter einem Tisch kauernd stellen“.

Ermittlungen ergaben, dass der PKW am Heinrich-Büssing-Ring gestohlen worden war. Im Fahrzeug fand sich Werkzeug. Weiteres lag in einer Laube, die aufgebrochen war und anscheinend als Unterschlupf diente. Es stellte sich heraus, so meldet es die Polizei, dass die Maschinen Beute eines Einbruchs in der gleichen Nacht in Vechelde waren. Weiterhin wurden fünf hochwertige Fahrräder sichergestellt.