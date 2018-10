Braunschweiger Moscheen öffnen am Mittwoch ihre Türen

Recep Bilgen (Vorsitzender vom Landesverband Schura) sprach im vergangenen Jahr beim Tag der offenen Moschee in der Moschee des Deutschsprachigen Muslimkreises in der Reichsstraße.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich auch dieses Mal am 3. Oktober mehrere Braunschweiger Moscheen am bundesweiten „Tag der offenen Moschee“. Laut Saban Yabas, Vorsitzender des Rates der Muslime in Braunschweig, lautet das diesjährige Thema: „Religiösität – Individuell, Natürlich, Normal“. „Es gibt zum Beispiel Moscheebesichtigungen, Diskussionsrunden, Vorträge, Dialoge, Fragen und Antworten, Kennenlernen und Austausch bei Speisen und Getränken“, so Yabas.

In der Ditib-Moschee in der Ludwigstraße, in der Moschee des Deutschsprachigen Muslimkreises in der Reichsstraße 6a und in der Moschee der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs in der Varrentrappstraße 21 finden jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr Führungen statt.

Auch die Iqra-Moschee des Islamischen Gemeinschaft Braunschweig in der Wendenstraße 36 freut sich auf Besucher, wie Sadiqu Al-Mousllie, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Niedersachsen und Leiter der Moschee, mitteilt. Um 13 Uhr findet die Begrüßung statt, 13.15 Uhr folgt das Gebet und um 13.30 Uhr hält Al-Mousllie einen Vortrag zum Thema „Deutsch, Religiös & Muslim ?!“.