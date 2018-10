Windmühle in Broitzem in Flammen aufgegangen.

Mehrere Notrufe aus Broitzem sind am Montagmittag bei der Feuerwehr eingegangen, weil ein Schuppen voll in Flammen stand. Wie die Leitstelle mitteilt, wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Einsatzkräfte von der Südwache sowie von den Freiwilligen Wehren Rüningen und Innenstadt konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Ortsfeuerwehr Broitzem ist zur Zeit beim Moorbrand in Meppen im Einsatz.

Foto: Jörg Koglin