Milchbauern werben in Bussen in Braunschweig für die Milch

Ungewöhnliche Werbeaktion auf zwei großen Gelenkbussen der Verkehrs-GmbH: Milchbauern werben um das Vertrauen der Verbraucher. Zwei Milchbauern waren sogar Samstag in den Bussen unterwegs, um die Fragen kritischer Kunden zu beantworten. Das Geschäft mit Milch, Butter, Käse oder Milchpulver funktioniert nicht ohne Massentierhaltung. Wobei die Milchbauern längst nicht so stark in der Kritik stehen wie Geflügelzüchter oder...