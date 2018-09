Brain-Klub in Braunschweig soll neue Betreiber bekommen

1995 hatten Ulrich Schwanke und Joachim Berger das damalige Line am Bruchtorwall übernommen und dann den Brain-Klub eröffnet. Wie die beiden jetzt auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, werden sie den Klub Ende Oktober übergeben – „an die nächste Generation Nightlife Freaks“, wie sie schreiben.

„Nach Hunderten Konzerten und Tausenden DJ Gigs an ein und derselben Stelle war es Zeit für mich, mal in eine neue Richtung zu schauen“, so Schwanke. „Wen hatten wir nicht alles da? Viele sind später groß geworden: Fischmob, Beatsteaks, Clueso, Stereo Total, Deichkind und so viele andere Bands, die mir gerade nicht einfallen wollen. DJ Stars ohne Ende in ganz verschiedenen Genres.“ Und weiter: „Ich hatte viel Spaß mit Euch im Klub, inspirierende Gespräche im kleinsten Backstage der Welt und bin sehr dankbar für die vielen tief gehenden Beziehungen, die sich aus dem Laden heraus entwickelt haben. Meine Frau habe ich hier kennengelernt, meine besten Freunde haben mitgewirkt. Das Brain hat Vieles und Viele in Gang gesetzt, was jetzt auch ohne diesen Kitt auskommt. Geile Zeit! Danke an alle, die darin involviert waren.“

Wie genau es nun weitergeht, recherchieren wir noch. Der Text wird aktualisiert.