Bewässerung der Straßenbäume nach zwei Monaten beendet

Der Rekordsommer war für Braunschweigs Straßenbäume und Sträucher eine Herausforderung. Doch jetzt sieht alles besser aus: Pünktlich zum Herbstanfang ist der Regen gekommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde die zusätzliche Bewässerung daher eingestellt.

Zeitweise waren an sechs Tagen pro Woche rund 30 Mitarbeiter des Fachbereiches Stadtgrün und Sport mit großen Wassertanks unterwegs, um vor allem junge Bäume zu gießen. Hinzu kamen noch Wässerungsteams von beauftragten Unternehmen. Und als auch das noch nicht reichte, ist Ende Juli sogar die Freiwillige Feuerwehr mit eingestiegen. Den Ortsfeuerwehren waren Straßenzüge zugeordnet, die sie zweimal pro Woche bewässerten. Auch die Berufsfeuerwehr war jeden zweiten Tag im Einsatz, um die unter Trockenheitsstress leidenden Bäume und Sträucher mit Wasser zu versehen.

Außerdem hatte die Stadtverwaltung Mitte Juni alle Bürger um Mithilfe bei der Bewässerung der Stadtbäume gebeten. Diesem Aufruf kamen viele nach.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth richtet sich in der Pressemitteilung daher an sie alle: „Viele Frauen und Männer haben in diesem Rekordsommer mitgeholfen, Bäume und Sträucher im Stadtgebiet vor dem Vertrocknen zu bewahren – ob beruflich, ehrenamtlich oder aus bürgerschaftlichem Engagement. Viele haben über viele Wochen dafür einen erheblichen Teil ihrer Freizeit geopfert. Ihnen allen möchte ich für ihren tatkräftigen Einsatz herzlich danken.“