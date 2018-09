Einbrecher steigen durch geöffnetes Dachfenster ein

Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Einbrecher am Montag an der Hafenstraße. Wie die Polizei meldet, verließ die 45-jährige Eigentümerin ihr Einfamilienhaus am Morgen. Als sie mittags zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Dachfenster im Schlafzimmer vollständig geöffnet war. Sie hatte es am Morgen lediglich einen Spalt weit geöffnet gelassen.

Unbekannte Täter waren während ihrer Abwesenheit über dieses Fenster in das Haus eingedrungen und hatten mehrere Schubladen und Schränke im Dachgeschoss durchwühlt.

Der oder die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke und verschwanden anschließend unerkannt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Fenster geöffnet oder gekippt zu lassen, wenn das Haus oder die Wohnung verlassen wird. „Das ist eine gute Gelegenheit für Einbrecher“, heißt es im Polizeibericht.