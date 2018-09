Stadt will LED-Werbung in der Innenstadt einschränken

Grell, flackernd ­ – LED-Werbung galt einst als Ausweis von Modernität und Urbanität. Doch wie verhindert man Auswüchse? Die Stadtverwaltung will eine Bauordnung auf den Weg bringen, um zu regeln, was in Braunschweigs Innenstadt künftig erlaubt ist und was nicht. Gestaltungsvorschriften gibt es bereits rund um das Schloss. Als sie eingeführt wurden, geschah das nicht geräuschlos. Was LED-Werbung angeht, will die Stadtverwaltung die...