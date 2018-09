Einen Einbruch meldet die Polizei in Wenden.

Braunschweig. Ein Mann hat Dienstagfrüh in Wenden verdächtige Geräusche bemerkt. Vom Fenster aus sah er, wie zwei Personen in ein Optikergeschäft einbrachen.

Alarmanlage treibt Diebe in Wenden in die Flucht

Die Alarmanlage verhinderte am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr vermutlich einen Einbruch in ein Optikergeschäft in Wenden.

Wie die Polizei meldet, hörte ein 36-jähriger Anwohner auffällige Geräusche von der Straße. Er sah, dass zwei etwa 1,65 Meter große, dunkel gekleidete Personen die Eingangstür des Optikergeschäftes an der Hauptstraße aufbrachen und schließlich das Geschäft betraten.

Nach kurzer Zeit kamen die beiden Unbekannten noch vor Eintreffen der Polizei plötzlich wieder aus dem Geschäft heraus und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Nach Rücksprache mit dem 61-jährigen Geschäftsführer, der ebenfalls zum Geschäft gekommen war, gehen die Beamten davon aus, dass die Alarmanlage die Täter offensichtlich abgeschreckt hatte. Ob etwas gestohlen wurde, sei derzeit nicht bekannt.