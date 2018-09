Polizei Braunschweig sucht Schläger mit Phantombild

Braunschweig. Ein 22-Jähriger ist am 11. August, Opfer eines Räubers geworden. Die Polizei in Braunschweig sucht nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Mit Hilfe eines Phantombildes erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Identität eines unbekannten Räubers.

Ein 22-jähriger Mann war in den frühen Morgenstunden am 11. August von einer vierköpfigen Gruppe auf der Langen Straße angehalten worden. Ein etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer, ungefähr 25 Jahre alter Mann aus der Gruppe schlug, so meldet es die Polizei, dem Geschädigten mehrfach mit der Faust in das Gesicht, so dass er zu Boden stürzte.

Der Angegriffene händigte seine Wertgegenstände aus, damit der gebrochen deutsch sprechende Unbekannte, der eine athletische Figur und einen Dreitagebart hatte, von ihm abließ. Der Täter, der ein dunkles Base-Cap trug, entfernte sich daraufhin mit seinen drei Begleitern. Er erbeutete ein Handy sowie Ausweispapiere.

Mit Hilfe eines Phantomzeichners wurde nun ein Bild des unbekannten Verdächtigen erstellt. Wer Hinweise auf die Identität des unbekannten Räubers geben kann wird gebeten, sich unter

(0531) 4 76 25 16 zu melden.