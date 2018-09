Tunnel-Bauarbeiten: Autobahn 39 nachts teilweise gesperrt

Im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd, A 39/A 395, müssen sich Kraftfahrer ab Montag, 24. September, auf nächtliche Behinderungen und Sperrungen in Fahrtrichtung Wolfsburg einstellen. Grund sind Umbauarbeiten an der Technik des Heidberg- und des Lindenbergtunnels. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin.

Zudem werden mit Blick auf den erforderlichen Neubau der Brücke im Kreuz Braunschweig-Süd Teile der technischen Tunnelausstattung verlegt. Hierbei kommt es laut Mitteilung der Behörde zu folgenden Einschränkungen: In den Nächten zwischen Montag und Mittwoch, 24. und 26. September, wird jeweils von etwa 19 bis 5 Uhr der Verkehr der A 39 in Richtung Wolfsburg einstreifig geführt. Auch auf dem Parallelfahrstreifen ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt.

In den Nächten zwischen Mittwoch und Freitag, 26. und 28. September, wird ebenfalls zwischen 19 und 5 Uhr der Parallelfahrstreifen in Richtung Wolfsburg voll gesperrt. Damit ist das Abfahren aus Salzgitter kommend auf die Wolfenbütteler Straße und die Salzdahlumer Straße nicht möglich. Das Auffahren auf die A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg von der Wolfenbütteler Straße kommend ist in diesen Zeiträumen ebenfalls nicht möglich. Die Umleitung erfolgt laut Mitteilung der Behörde über die Anschlussstelle Heidberg.