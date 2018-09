Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich Polizeiangaben zufolge ein Motorradfahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 16.50 Uhr auf der Autobahn 391 in Höhe Lehndorf stürzte. Wie es zu dem Unfall kam, wird von der Polizei derzeit ermittelt. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus...