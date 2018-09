Braunschweig: Wer fuhr bei Rot? Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Auf der Kreuzung Berliner Straße/ Messeweg/ Friedrich-Voigtländer-Straße ist es am Dienstag, 18. September, gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto auf dem Messeweg auf die Kreuzung zu – er wollte die Berliner Straße in Richtung Friedrich-Voigtländer-Straße überqueren. Dabei kollidierte eine von rechts kommende Fahrzeugführerin (35), die auf der Berliner Straße stadteinwärts unterwegs war, mit dem Auto des Mannes. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Laut der Polizei ist zur unklar, wer bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst:

(0531) 4763935