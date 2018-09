Tücken und Tricks beim Vererben

Wer denkt schon gerne an den Tod? Constanze Trilsch, Rechtsanwältin für Erbrecht in Dresden, rät dazu, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen – damit das Erbe in die richtigen Hände fällt. Vor den Erbrechtstagen der Braunschweiger Bürgerstiftung in der kommenden Woche, bei denen sie referiert,...