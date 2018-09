Einbrecher wollten in einen Baumarkt in der Hansestraße einsteigen.

Braunschweig. Die Polizei schnappt zwei der Täter noch auf dem Gelände in der Hansestraße.

Einbrecher wollen in Baumarkt einsteigen

Dank installierter Alarmtechnik ist ein Einbruch in einen Baumarkt am späten Montagabend auf der Hansestraße vereitelt worden. Der zuständige Sicherheitsdienst des Baumarktes benachrichtigte die Polizei, da fünf Personen gegen 22.45 Uhr einen ungefähr fünf Meter hohen Zaun des Außengeländes überklettert hatten. Die Polizei nahm noch auf dem Gelände zwei Verdächtige (36 und 25) fest. Drei weitere Täter entkamen zunächst. Für die Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Laufe der Nacht konnten zwei weitere Verdächtige(35 und 45) vorläufig festgenommen werden. Von dem fünften Mann fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.