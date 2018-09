Randale im Handelsweg

Braunschweig. In der Nacht zu Samstag sollen Mitglieder der rechten Szene in der Passage randaliert haben. Die Polizei spricht von fünf bis sechs Beteiligten.

In der Nacht zu Samstag ist es im Handelsweg in der Nähe des Altstadtmarktes zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Wie Augenzeugen aus den dortigen Lokalen berichten, sollen Mitglieder der rechten Szene durchgezogen sein. Mindestens einer davon habe offensichtlich unter Drogen gestanden, heißt es. Es sei dann zu Randalen gekommen, in die wohl auch Gäste involviert waren. Stühle seien geflogen, Gläser zerbrochen. Das Ganze dauerte den Berichten zufolge nur wenige Minuten.

Die Polizei bestätigte am frühen Abend auf Nachfrage, dass es eine Auseinandersetzung mit fünf bis sechs beteiligten Personen gegeben habe. Details lagen der Leitstelle vom zuständigen Kommissariat Mitte noch nicht vor. Eine Person soll eine Platzwunde am Kopf haben. Bislang wurde bei der Polizei eine Anzeige erstattet.