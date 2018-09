Polizei zieht zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

So war eine 34-Jährige am Mittwoch gegen 20 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Neustadtring ohne Licht unterwegs. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von 1,59 Promille. Die Fahrerin habe angegeben, lediglich ein Glas Rotwein getrunken zu haben. Das Licht schalte sich eigentlich automatisch ein.

In der Nacht zum Donnerstag fiel dann gegen 1.40 Uhr ein Autofahrer auf der Celler Straße auf, weil er Schlangenlinien fuhr und mehrmals – anscheinend grundlos – stark abbremste. Der 34-Jährige gab an, zwei Bier getrunken zu haben. Der Test ergab 1,12 Promille. Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheins und Einleitung von Strafverfahren waren in beiden Fällen die Folge.