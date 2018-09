Einbrecher haben an der Bugenhagenstraße in Braunschweig Schmuck entwendet.

Der Tatort war nach Polizeiangaben in einem Mehrfamilienhaus an der Bugenhagenstraße. Die Mieter hatten das Haus am Montag um 9.30 Uhr verlassen und bei der Heimkehr gegen 20 Uhr die aufgebrochene Wohnungstür bemerkt, so die Polizei. Sie rät, auch die Zugänge von Wohnungen in oberen Etagen zusätzlich mit einem Einbruchsschutz zu sichern. Kostenlose Beratung:

(05 31) 4 76 20 05.