Braunschweig. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in zwei Bäckereien in Lehndorf eingebrochen.

Betroffen waren laut Polizei Läden an der Saarstraße und an der Hannoverschen Straße. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher durch die Glasschiebetüren ins Innere der Bäckereien. Die Täter durchwühlten nach Polizeiangaben Behältnisse und Spinde von Mitarbeitern, entwendeten aber lediglich etwas Wechselgeld. In einem Fall, so heißt es weiter, dürfte die Tatzeit zwischen 2.45 und 2.50 Uhr liegen. Hinweise werden erbeten:

(05 31) 4 76 25 16.