Mit Hund und Hubschrauber: Polizei stellt Einbrecher in Rühme

Mit Hund und Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht zu Montag bei Rühme und Querum fünf flüchtige Tatverdächtige gefasst, denen der Einbruch in den Edeka-Markt im Bienroder Weg vorgeworfen wird. Zwei der mutmaßlichen Täter waren in ein Waldstück geflohen, wo sie mit Hilfe des Polizeispürhundes gestellt werden konnten.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit „starken Kräften“ angerückt. Ein Tatverdächtiger wurde bei der Festnahme verletzt. Drei weitere Tatverdächtige versuchten dann offenbar, ihre Komplizen mit einem Auto abzuholen – vergeblich. Bei dem Versuch konnten auch sie von der Polizei gestellt werden.